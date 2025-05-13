

Сын Михеила Саакашвили посетит США в составе делегации партии ЕНД

13.05.2025 12:14





Делегация «Единого национального движения» начала официальный визит в США. По данным пресс-службы партии, 12 мая делегация «Единого национального движения» начала официальный визит в США, что является первым визитом в Вашингтон из Грузии после принятия Конгрессом США «MEGOBARI акта».



По данным пресс-службы партии, в состав делегации «Национального движения» наряду с лидерами партии входит Николоз Саакашвили, сын бывшего президента Михаила Саакашвили.



«Сегодня мы начали встречи в Конгрессе США, прежде всего, для того, чтобы поблагодарить членов Конгресса за «MEGOBARI акт», который недавно был принят Палатой представителей и который был передан в Сенат. Естественно, у нас также будут встречи в Сенате, чтобы обеспечить своевременное принятие этого акта, который предлагает много хорошего грузинскому народу, Грузии, но также предусматривает персональные санкции в отношении Иванишвили и его окружения. В нашу делегацию также входит сын президента Саакашвили Николоз Саакашвили, который сегодня на встрече сказал очень важную вещь, что его отца преследуют за то, что он выступал против Путина, но это противостояние, которое Америка, Украина, Грузия обязательно победят, и наша задача — быть на стороне победителей», — заявила Тина Бокучава.





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