

Грузия в пятерке стран с самым высоким уровнем восприятия важности демократии

13.05.2025 12:31





Согласно «Индексу восприятия демократии» - последнему ежегодному отчету Фонда «Альянс демократий», большинство жителей Грузии связывают демократию с улучшением качества жизни, а не с построением мирного и справедливого общества или свободными выборами. Опрос также указывает на растущую обеспокоенность: Грузия входит в число стран, наиболее обеспокоенных возможным военным нападением со стороны иностранного государства.



В ходе крупнейшего в истории опроса 86% опрошенных грузинских респондентов заявили, что существование демократии в их стране «очень» или «чрезвычайно» важно для них. По этому показателю Грузия входит в пятерку лидеров мира наряду с Грецией, Турцией, Уругваем и Венгрией. Среди постсоветских стран самым низким уровнем восприятия важности демократии выделяется Беларусь (52% респондентов).



В рамках опроса, проведенного в 100 странах по заказу фонда, исследовательская организация Nira Data также задала респондентам вопрос: в чем заключается цель демократии? По мнению большинства грузинских респондентов, целью демократического управления является улучшение качества жизни и достижение благосостояния. В исследовании отмечается, что в большинстве стран «граждане особенно недовольны деятельностью правительства в вопросах трат, сокращения бедности и обеспечения доступным жильем, вопросов, которые напрямую влияют на их повседневную жизнь».



При интерпретации цели демократии приоритеты респондентов из остальных стран распределились между «возможностью делать свободный выбор» (19 стран), «защитой прав и свобод личности» (16 стран) или «содействием построению справедливого и мирного общества» (13 стран).



Что касается другой части отчета, опубликованного 12 мая, грузины особенно обеспокоены возможным военным нападением со стороны иностранного государства. По силе таких представлений Грузия входит в тройку стран — наряду с Украиной и Филиппинами. Сходство с украинцами проявилось и в отношении к обороноспособности страны: значительная часть грузинских респондентов поддерживает увеличение расходов на оборону своей страны, даже если это приведет к сокращению финансирования других секторов или увеличению налогов.



По данным отчета, Грузия с таким отношением находится на одном уровне с такими странами, как Польша, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды.





Фонд «Альянс демократий» был основан бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Фонд также является организатором ежегодного Демократического саммита. Следующий двухдневный саммит начнется во вторник.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





