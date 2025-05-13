

Парламент Грузии примет специальное заявление в ответ на поддержанный Палатой представителей США «Акт MEGOBARI»

13.05.2025 13:02





Парламент Грузии примет специальное заявление в ответ на «Акт MEGOBARI», поддержанный Палатой представителей США.



Проект заявления уже инициирован в парламенте. Инициаторами являются председатель парламента, лидеры фракции «Грузинская мечта», а также политических групп, существующих в парламенте.



Проект заявления передан на рассмотрение комитету по международным отношениям. Его обсуждение состоится завтра на сессии.



Докладчиком по парламентскому заявлению будет Шалва Папуашвили, который заявил, что парламент Грузии обязательно зафиксирует свою позицию относительно «Акта MEGOBARI», принятого Палатой представителей США.



«Сегодня общество увидело письмо премьер-министра президенту США, в котором, в том числе, говорится об «Акте MEGOBARI». В то же время при участии фракции и политических групп в парламенте подготовлено парламентское заявление, касающееся т.н. «Акта MEGOBARI». В заявлении содержатся наши оценки и ответ, связанные с этим актом.



Название т.н. «Акта MEGOBARI» изменили и сами. То, что мы там прочитали, было всем, кроме дружбы. Он основан не только на неверных фактах, но и по своей сути является искажением реальности, существующей в Грузии.



Наша цель - основываясь на аргументах и твердых фактах, показать всем, какова реальность, и дать свою оценку. То, что мы увидели в виде «Акта MEGOBARI», принятого в Палате представителей США, противоречит любому пониманию дружбы», - сказал Шалва Папуашвили.





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