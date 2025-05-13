

Мэр Батуми подает в отставку

13.05.2025 13:06





Мэр Батуми Арчил Чиковани подает в отставку. Он сделал соответствующее заявление в сети «Фейсбук».



«Я принял решение уйти в отставку с поста мэра Батуми.



Быть главой города было большой честью и важной ответственностью. Я хотел бы поблагодарить жителей Батуми за доверие и поддержку, а также поблагодарить команду, с которой я работал на благо нашего города на протяжении многих лет.



«Я хотел бы выразить особую благодарность большой семье «Грузинской мечты» и, конечно же, остаюсь преданным членом этой команды», заявил мэр Батуми Арчил Чиковани.





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