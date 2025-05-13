

АМЮГ: суд приостановил решение МВД Грузии о депортации «батумского знаменосца» Катамадзе

13.05.2025 13:54





НПО «Ассоциации молодых юристов Грузии» (АМЮГ) сообщает, что решением Тбилисского городского суда ходатайство организации было удовлетворено, в результате чего действие решения Департамента миграции МВД Грузии от 30 апреля 2025 года о выдворении Темура Катамадзе, «батумского знаменосца», из Грузии было приостановлено до окончательного решения суда.



«От имени Темура Катамадзе Ассоциация подала апелляцию на решение о высылке в Тбилисский городской суд и дополнительно потребовала приостановить процедуру высылки до рассмотрения этого дела. Суд рассмотрит поданный иск в течение 30 дней без проведения устных слушаний», — говорится в заявлении НПО.



9 мая другая неправительственная организация — «Центр социальной справедливости» — опубликовала заявление о выдворении Темура Катамадзе из страны, отметив, что отсчет срока начнется после окончательного решения суда по делу.



Также стало известно, что «Центр социальной справедливости» планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой об использовании механизма временных мер для предотвращения нарушения прав, ожидаемого в условиях его насильственной депортации в Турцию.



Отметим, Темур Катамадзе, «батумский знаменосец», задержанный на одной из акций протеста, в Тбилисском горсуде заявил, что администрация Департамента миграции МВД Грузии вместе с персоналом клиники Vivamed провели «скандальную спецоперацию» против него. По его словам, они пытались подвергнуть опасности его жизнь, предоставив «несоответствующее питание».



Также задержанный заявил, что на него оказывалось психологическое давление. Катамадзе заявил, что в администрации Департамента миграции «целенаправленно не выполняли» его требования, тянули время, ограничивали его основные права.



Напомним, клинический директор Vivamed Зураб Чхаидзе заявил, что Темур Катамадзе, «батумский знаменосец», прекратил держать голодовку на 48-й день своего протеста.



Катамадзе был задержан на акции протеста в Батуми 11 января. Во второй раз — 17 января, в день его выхода из СИЗО, после чего Катамадзе объявил голодовку.



В своем письме он, находясь в изоляторе временного содержания Департамента по делам эмиграции, написал, что глава батумской полиции Ираклий Дгебуадзе и 10 полицейских подвергли его физическому насилию во время задержания.c



Источник: SOVA

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