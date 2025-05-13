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Глава МИД примет участие в 134-й сессии Комитета министров Совета Европы
13.05.2025 13:56
Министр иностранных дел Мака Бочоришвили примет участие в 134-й сессии Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13-14 мая.
По данным МИД Грузии, участники министерской встречи обсудят роль Совета Европы в новом геополитическом контексте и вопросы, предусмотренные Рейкьявикской декларацией, в том числе: права человека, охрана окружающей среды и образование.
Мака Бочоришвили выступит перед участниками сессии, а также по приглашению председателя Комитета министров Совета Европы, вице-премьер-министра, министра иностранных дел и внешней торговли Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттеля примет участие в тематической дискуссии, которая будет посвящена инициативе Генерального секретаря Совета Европы «Новый пакт о демократии для Европы».
В рамках министерской встречи также запланированы двусторонние встречи с коллегами-министрами.
134-е заседание Комитета министров Совета Европы проходит под председательством Великого Герцогства Люксембург.
По завершении министерской встречи Люксембург официально передаст председательство в Комитете министров Мальте, которая будет возглавлять исполнительный орган Совета Европы в течение следующих шести месяцев.
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