

Глава МИД примет участие в 134-й сессии Комитета министров Совета Европы

13.05.2025 13:56





Министр иностранных дел Мака Бочоришвили примет участие в 134-й сессии Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13-14 мая.



По данным МИД Грузии, участники министерской встречи обсудят роль Совета Европы в новом геополитическом контексте и вопросы, предусмотренные Рейкьявикской декларацией, в том числе: права человека, охрана окружающей среды и образование.



Мака Бочоришвили выступит перед участниками сессии, а также по приглашению председателя Комитета министров Совета Европы, вице-премьер-министра, министра иностранных дел и внешней торговли Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттеля примет участие в тематической дискуссии, которая будет посвящена инициативе Генерального секретаря Совета Европы «Новый пакт о демократии для Европы».



В рамках министерской встречи также запланированы двусторонние встречи с коллегами-министрами.



134-е заседание Комитета министров Совета Европы проходит под председательством Великого Герцогства Люксембург.



По завершении министерской встречи Люксембург официально передаст председательство в Комитете министров Мальте, которая будет возглавлять исполнительный орган Совета Европы в течение следующих шести месяцев.





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