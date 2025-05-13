

Хазарадзе: Единственный путь к политической перезагрузке - новые выборы и освобождение политзаключенных

13.05.2025 14:26





«Мечта» Бидзины находится в агонии, он заставляет Кобахидзе писать открытые письма после того, как Орбан не оправдал надежд, и с так называемым вице-премьером в Америке никто не встретился», — написал в соцсети лидер «Лело» Мамука Хазарадзе.



Хазарадзе прокомментировал открытое письмо премьер-министра Грузии Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу.



«Если где-то и есть «Глубинное государство», то это Бидзина и его марионетки, в полном смысле этого слова. Оказывается, с американским «Глубинным государством» борется Бидзина, который захватил все демократические институты страны, украл выборы и правит страной с помощью коммунистической, крайне коррумпированной системы. Это безумие в стране скоро закончится. Вы не смогли наладить и не сможете поладить ни с кем! Вы изолировали страну и лишили ее перспектив развития. Новые выборы и освобождение политзаключенных — это единственный путь к политической перезагрузке!» — написал Мамука Хазарадзе.





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