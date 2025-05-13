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Софо Киладзе избрана председателем Комитета ООН по правам ребенка
13.05.2025 14:31
Софо Киладзе избрана председателем Комитета ООН по правам ребенка. Об этом Софо Киладзе написала в социальных сетях.
Киладзе заявила, что сделает все возможное для детей.
«Для меня было большой честью быть избранной на пост председателя Комитета ООН по правам ребенка. Я хотела бы выразить глубочайшую благодарность всем моим коллегам, которые оказали мне доверие. Я сделаю все возможное для детей мира и Грузии в этот сложный период. Я рада, что эта большая ответственность доверена представителю нашей родины, Грузии», — написала Софо Киладзе.
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