

Софо Киладзе избрана председателем Комитета ООН по правам ребенка

13.05.2025 14:31





Софо Киладзе избрана председателем Комитета ООН по правам ребенка. Об этом Софо Киладзе написала в социальных сетях.



Киладзе заявила, что сделает все возможное для детей.



«Для меня было большой честью быть избранной на пост председателя Комитета ООН по правам ребенка. Я хотела бы выразить глубочайшую благодарность всем моим коллегам, которые оказали мне доверие. Я сделаю все возможное для детей мира и Грузии в этот сложный период. Я рада, что эта большая ответственность доверена представителю нашей родины, Грузии», — написала Софо Киладзе.







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