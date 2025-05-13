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«Грузинская мечта» разъясняет, что будет говориться в специальном заявлении парламента Грузии
13.05.2025 16:09
Вице-спикер парламента Нино Цилосани разъясняет, что будет говориться в специальном заявлении парламента Грузии, которое планируется принять в ответ на «Акт MEGOBARI», поддержанный Палатой представителей США.
Как заявляет Цилосани, в заявлении будут приведены факты, противоположные тому, что говорится в «Акте MEGOBARI», в частности, «факты о том, на насколько высоком уровне демократия, свобода слова, верховенство закона, реализация судебной реформы в Грузии и т. д.».
По ее словам, в заявлении парламента говорится о всей несправедливой критике, приведенной в условиях «Акта MEGOBARI».
«В ответ на несправедливые шаги в отношении Грузии, парламент Грузии сделает заявление, касающееся того иронично названного т.н. «Акта MEGOBARI», который является во всех отношениях враждебно настроенным по отношению к грузинскому народу и власти Грузии. В этом заявлении, которое мы уже обсудили на парламентском бюро, а затем проголосуем, речь идет обо всей несправедливой критике, сделанной в рамках т.н. «Акта MEGOBARI», которая не подкреплена ни фактами, ни конкретными процессами. Напротив, в нашем заявлении мы приводим противоположные факты. Факты о том, насколько на высоком уровне демократия, свобода слова, верховенство закона, реализация судебной реформы и т. д. в Грузии. В то же время речь о том, что эта власть является выбором грузинского народа и что все радикальные силы, которые служат перевороту в этой стране, побеждены и получат именно такой ответ в будущем», — заявила Цилосани.
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