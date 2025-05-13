

Письмо Ираклия Кобахидзе показывает полное отчаяние власти - Саломе Зурабишвили

13.05.2025 16:13





[Письмо Ираклия Кобахидзе] - это постыдно, это показывает полное отчаяние власти. В рядах «Грузинской мечты» большая нервозность, и это письмо является ее проявлением, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, откликаясь на открытое письмо премьер-министра Ираклия Кобахидзе правительству США.



«Я призываю общественность прочитать письмо т.н. премьера президенту США. Прежде всего, это постыдно. Здесь не соблюдается ни протокол, ни дружеские отношения, и в письме больше нет никаких признаков этого. Я не знаю, кто его написал, не знаю, с каким настроением написано это письмо, но мы должны смотреть на то, что видно. Тут видно полное отчаяние власти. Это, вероятно, первый результат того, что Бидзина Иванишвили ничего не смог и не сможет наладить. Он не сможет наладить последствия «Акта MEGOBARI», и очевидно, что в рядах «Грузинской мечты» большая нервозность. Это письмо - проявление этого. Мне очень интересно, прочитает ли его когда-нибудь президент США. Наверное, сегодня ему недосуг для этого, меньше времени на это, но кто бы ни прочитал, это очень прискорбно, это будет для них шокирующим. Письмо из страны, которой Америка помогала во всех планах и формах на протяжении более 30 лет, будет шокирующим. Америка, которая практически дала нам армию, подготовила ее к современным стандартам, помогла нам в том, чтобы грузинская экономика была на своем месте, и в течение 30 лет мы были одним из первых бенифициаров американской помощи. Это наш ответ. Это традиционная грузинская благодарность. Я не знаю, где теряются наши традиции, но это показатель морального и политического обвала этого правительства, это то, что мы должны увидеть сегодня", - сказала Саломе Зурабишвили.





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