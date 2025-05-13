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В правительстве обсудили строительство нового стадиона на 70 тыс. зрителей
13.05.2025 16:17
В Тбилиси комиссия, созданная для содействия строительству нового стадиона, обсудила участок, выбранный для строительства стадиона, рассчитанного на 70 000 зрителей.
На заседании комиссии, которое сегодня прошло в администрации правительства под руководством премьер-министра, было принято решение относительно территории, предназначенной для реализации мегапроекта. Информация об этом будет представлена общественности в ближайшее время.
Новый стадион даст возможность проводить футбольные и регбийные турниры высшего уровня в Грузии и привлечет дополнительные инвестиции в эти виды спорта.
Кроме того, на базе стадиона будет создана высокоуровневая концертная инфраструктура и конвенционный центр, что повысит туристическую привлекательность страны.
Как отметил глава правительства, многофункциональность стадиона обеспечит его максимальную загруженность на протяжении всего года.
Концепция нового многофункционального стадиона разрабатывается совместно с экспертами УЕФА.
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