

В прокуратуре Грузии осуществлены кадровые изменения

13.05.2025 17:17





В прокуратуре Грузии осуществлены кадровые изменения. По информации прокуратуры Грузии, прокурором Тбилиси назначен Георгий Гваракидзе, а заместителем генерального прокурора Зураб Белтадзе.



«Заместителем генерального прокурора назначен Зураб Белтадзе, имеющий девятилетний опыт работы на различных должностях в прокуратуре. Он также имеет многолетний опыт адвокатской деятельности.



Прокурором Тбилиси назначен Георгий Гваракидзе. До назначения на указанную должность Георгий Гваракидзе занимал должность заместителя главы департамента специальных расследований Специальной следственной службы. Георгий Гваракидзе на протяжении многих лет занимал различные должности в прокуратуре Грузии»,- говорится в информации.





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