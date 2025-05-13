

Георгий Вашадзе: Письмо Иванишвили-Кобахидзе - открытая декларация, что они хотят оставить Грузию одну и беззащитной

13.05.2025 17:26





Письмо Иванишвили-Кобахидзе - это открытая декларация, что они хотят оставить Грузию одну и беззащитной - Иванишвили уже предал западный курс нашей страны, предал свободу и грузинский народ, - так лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе откликается на открытое письмо премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в котором тот обращается к президенту и вице-президенту США.



«Письмо Иванишвили-Кобахидзе - это открытая декларация, что они хотят оставить Грузию одну и беззащитной.



Им не нужна развитая Грузия с сильными партнерами. Они хотят вернуть Грузию в болото.



Это письмо еще раз показывает, насколько опасны для страны люди, готовые за власть продать страну.



Бидзина Иванишвили не имеет морального права говорить от имени Грузии с нашими стратегическими партнерами и наносить ущерб отношениям, выстроенным годами. Он уже предал западный курс нашей страны, предал свободу и грузинский народ.



Нам нужна свободная, развитая и безопасная Грузия, которая станет полноправным членом европейской семьи. Наш план — назначение новых выборов, освобождение узников совести, быстро вывести страну из изоляции, восстановить связи с западными партнерами и в ускоренном порядке стать членами ЕС.



Давайте объединимся и вместе встанем за Грузию!» - заявил Георгий Вашадзе.





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