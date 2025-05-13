|
|
|
Георгий Вашадзе: Письмо Иванишвили-Кобахидзе - открытая декларация, что они хотят оставить Грузию одну и беззащитной
13.05.2025 17:26
Письмо Иванишвили-Кобахидзе - это открытая декларация, что они хотят оставить Грузию одну и беззащитной - Иванишвили уже предал западный курс нашей страны, предал свободу и грузинский народ, - так лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе откликается на открытое письмо премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в котором тот обращается к президенту и вице-президенту США.
«Письмо Иванишвили-Кобахидзе - это открытая декларация, что они хотят оставить Грузию одну и беззащитной.
Им не нужна развитая Грузия с сильными партнерами. Они хотят вернуть Грузию в болото.
Это письмо еще раз показывает, насколько опасны для страны люди, готовые за власть продать страну.
Бидзина Иванишвили не имеет морального права говорить от имени Грузии с нашими стратегическими партнерами и наносить ущерб отношениям, выстроенным годами. Он уже предал западный курс нашей страны, предал свободу и грузинский народ.
Нам нужна свободная, развитая и безопасная Грузия, которая станет полноправным членом европейской семьи. Наш план — назначение новых выборов, освобождение узников совести, быстро вывести страну из изоляции, восстановить связи с западными партнерами и в ускоренном порядке стать членами ЕС.
Давайте объединимся и вместе встанем за Грузию!» - заявил Георгий Вашадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна