

«Грузинская мечта» в шоке от того, что администрация Трампа не обращает внимания на Грузию

13.05.2025 17:32





«Нам очень интересно, почему происходит так, что пафос, настроение и позиция нашей страны и нынешней администрации США полностью совпадают, и несмотря на это, от недавно избранного президента США и его администрации не прозвучало ни одного слова о Грузии», — заявил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



По его словам, у этого есть свои причины, которые должны объяснить лидеры той страны, где до сих пор остаются в силе решения, принятые в результате «преступного отношения администрации Байдена» к Грузии и её избранной власти.



«Прежде всего, это хорошо, даже можно сказать — достойно гордости, что сегодня наша страна может говорить таким смелым тоном. Во-вторых, нам действительно интересно, почему происходит так, что наши посылы, настроение и подходы полностью совпадают с сегодняшними посланиями администрации США, а зачастую эти идеи ранее были озвучены именно нами. Несмотря на это, от нового президента США и его команды не прозвучало ни одного заявления в адрес Грузии.



У этого есть свои причины. Мы не можем их объяснить — это должны объяснить руководители той страны, лидеры, которые до сих пор не отменили решения, принятые в результате преступной позиции администрации Байдена в отношении Грузии и её избранного правительства.



Пока это не будет объяснено, пока эти решения не будут пересмотрены, по всему миру, не только в Грузии, у всех, кто услышит этот сигнал, будет возникать вопрос: почему, несмотря на абсолютное совпадение позиций — и даже больше, ведь Грузия высказывала эти позиции на месяцы и годы раньше, — до сих пор не прозвучало ни одного заявления поддержки?», — заявил Мдинарадзе.



Напомним, премьер-министр Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу.







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