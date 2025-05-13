

Кайя Каллас: Только соглашения не могут гарантировать мира, Грузия познала это в 2008 году

13.05.2025 18:09





Демократии нуждаются в твердой защите, только соглашения никогда не могут гарантировать мир, это Грузия познала в 2008 году, - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на саммите демократии в Копенгагене.



«Украина выучила это в 2014 году с аннексией Крыма и теперь, после трех лет полномасштабной войны с Россией. В наших руках ответ на вопрос, как остановить исторический цикл агрессии России против демократий», - отметила Каллас.



По ее словам, самая сильная гарантия безопасности - это сильная Украина.



Каллас отметила, что когда война закончится, она должна закончиться навсегда.



«Чтобы добиться этого, мы также должны усилить давление на Россию и укрепить Украину на поле боя сегодня же. Россия потребовала смягчения санкций. Мы знаем, что санкции работают. На прошлой неделе мы представили 17-й пакет санкций. Мы также установили 2027 год как крайний срок для разрыва энергетических связей с Россией. Мы только что выделили 1 миллиард евро для оборонной промышленности Украины, чтобы поддержать украинские компании и обеспечить дополнительную военную помощь», - отметила Каллас.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





