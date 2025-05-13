|
|
|
Кайя Каллас: Только соглашения не могут гарантировать мира, Грузия познала это в 2008 году
13.05.2025 18:09
Демократии нуждаются в твердой защите, только соглашения никогда не могут гарантировать мир, это Грузия познала в 2008 году, - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на саммите демократии в Копенгагене.
«Украина выучила это в 2014 году с аннексией Крыма и теперь, после трех лет полномасштабной войны с Россией. В наших руках ответ на вопрос, как остановить исторический цикл агрессии России против демократий», - отметила Каллас.
По ее словам, самая сильная гарантия безопасности - это сильная Украина.
Каллас отметила, что когда война закончится, она должна закончиться навсегда.
«Чтобы добиться этого, мы также должны усилить давление на Россию и укрепить Украину на поле боя сегодня же. Россия потребовала смягчения санкций. Мы знаем, что санкции работают. На прошлой неделе мы представили 17-й пакет санкций. Мы также установили 2027 год как крайний срок для разрыва энергетических связей с Россией. Мы только что выделили 1 миллиард евро для оборонной промышленности Украины, чтобы поддержать украинские компании и обеспечить дополнительную военную помощь», - отметила Каллас.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна