

Парламент утвердил пакет законодательных изменений, связанных с запретом политических партий

13.05.2025 18:51





Парламент единогласно - 80 голосами одобрил пакет законодательных изменений, связанных с запретом политических партий.



Сегодня в третьем чтении приняты поправки, запланированные в законы «О политических объединениях граждан» и «О Конституционном Суде».



Согласно проекту, Конституционный суд сможет запретить политическую партию, заявленная цель, суть деятельности и персональный состав которой повторяют заявленную цель, суть деятельности и персональный состав уже запрещенной судом партии. Кроме того, согласно проекту, инициированному в парламенте, срок вынесения решения по иску о конституционности партии не должен превышать 9 месяцев с подачи иска, а в избирательный период - 14 дней



В ходе обсуждения законопроекта данный срок был скорректирован - согласно окончательной редакции законопроекта, Конституционный суд будет принимать решение в течение 14 дней как в избирательный, так и в неизбирательный период.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





