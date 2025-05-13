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Парламент утвердил пакет законодательных изменений, связанных с запретом политических партий


13.05.2025   18:51


Парламент единогласно - 80 голосами одобрил пакет законодательных изменений, связанных с запретом политических партий.

Сегодня в третьем чтении приняты поправки, запланированные в законы «О политических объединениях граждан» и «О Конституционном Суде».

Согласно проекту, Конституционный суд сможет запретить политическую партию, заявленная цель, суть деятельности и персональный состав которой повторяют заявленную цель, суть деятельности и персональный состав уже запрещенной судом партии. Кроме того, согласно проекту, инициированному в парламенте, срок вынесения решения по иску о конституционности партии не должен превышать 9 месяцев с подачи иска, а в избирательный период - 14 дней

В ходе обсуждения законопроекта данный срок был скорректирован - согласно окончательной редакции законопроекта, Конституционный суд будет принимать решение в течение 14 дней как в избирательный, так и в неизбирательный период.


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