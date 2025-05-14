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«Грузинская мечта» вносит еще одну поправку в закон «О дипломатической службе»
14.05.2025 09:12
«Грузинская мечта» вносит изменения в закон «О дипломатической службе» – согласно поправкам, если действия дипломата наносят ущерб интересам или имиджу страны, он может быть досрочно отозван. Вот как в документе прописаны причины, по которым можно будет уволить дипломата:
«Нарушение командированным лицом общих правил этики и поведения, утвержденных административно-правовым актом министра, которое может повлечь нанесение ущерба интересам и/или имиджу страны, либо совершение такого деяния, которое противоречит основным направлениям внешней политики, определенным парламентом Грузии».
Согласно законопроекту, если действия командированного лица не оправдывают цели его командирования, целесообразно предусмотреть в законе возможность досрочного отзыва такого должностного лица.
Напомним, что после решения премьера Ираклия Кобахидзе остановить процесс евроинтеграции Грузии ряд дипломатов, много лет отдавших службе, выразил свой протест с позицией правительства. Вероятно, теперь «Грузинская мечта» намерена своевременно усмирить таких дипломатов.
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