

Празднование Дня независимости обойдется бюджету в более чем 7 млн лари

14.05.2025 09:32





26 мая 2025 года Грузия в 107-й раз отметит День независимости. Однако всё больше вопросов вызывает не содержание праздника, а масштабные расходы и отсутствие прозрачности.



По данным «Детектора растрат», на подготовку уже выделено свыше 7 млн лари, причем основная часть — без тендеров, через упрощённые закупки.



Что известно:

- 15 апреля правительство издало распоряжение №657 с планом мероприятий.

- Проведение поручено министерствам и подведомственным организациям.

- На проспекте Руставели в Тбилиси, где ежедневно проходят протесты, мероприятий не запланировано.

- На площади Свободы состоится только церемония военной присяги.

- Помимо Тбилиси, праздники пройдут в 13 городах, включая Кутаиси, Телави, Ахалцихе, Рустави, Местиа, Зугдиди, Озургети, Поти, Ахалкалаки, Марнеули, Мцхета и Амбролаури.



Откуда деньги?:

- Минкульт — 2,9 млн лари (из резервного фонда, по распоряжению №727 от 1 мая);

- Минобороны — 2,2 млн лари (на сцену, трибуны и авиашоу);

- Другие ведомства — сотни тысяч лари на мероприятия в регионах.





Главная тенденция, как отмечает «Детектор растрат», — упрощённые закупки:



Хотя у ведомств информация о ежегодном праздновании была заранее, тендеры не проводились. В том числе Минобороны, зная об обязательствах ещё 15 апреля, обратилось за упрощённой закупкой лишь 2 мая.



Траты на 26 мая по годам:

- 2023: 7,7 млн лари

- 2024: 10,1 млн лари

- 2025: уже более 7 млн — и сумма продолжает расти.



«Детектор растрат» также отмечает:

"Все основные мероприятия проводятся без тендера, что означает:

- Экономии бюджета не происходит

- Механизмы контроля слабы

- Решения принимаются вне публичного процесса



• Возникают вопросы: почему больше не проводятся мероприятия на проспекте Руставели?

• Почему не объявляются тендеры, когда времени для планирования достаточно?

• Почему суммы растут с каждым годом?



Эти вопросы риторические и, скорее всего, останутся без ответа. День независимости, к сожалению, и в этом году будет больше похож на шоу за счет бюджета, чем на достойное почтение исторического выбора страны".





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