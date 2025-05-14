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Празднование Дня независимости обойдется бюджету в более чем 7 млн лари
14.05.2025 09:32
26 мая 2025 года Грузия в 107-й раз отметит День независимости. Однако всё больше вопросов вызывает не содержание праздника, а масштабные расходы и отсутствие прозрачности.
По данным «Детектора растрат», на подготовку уже выделено свыше 7 млн лари, причем основная часть — без тендеров, через упрощённые закупки.
Что известно:
- 15 апреля правительство издало распоряжение №657 с планом мероприятий.
- Проведение поручено министерствам и подведомственным организациям.
- На проспекте Руставели в Тбилиси, где ежедневно проходят протесты, мероприятий не запланировано.
- На площади Свободы состоится только церемония военной присяги.
- Помимо Тбилиси, праздники пройдут в 13 городах, включая Кутаиси, Телави, Ахалцихе, Рустави, Местиа, Зугдиди, Озургети, Поти, Ахалкалаки, Марнеули, Мцхета и Амбролаури.
Откуда деньги?:
- Минкульт — 2,9 млн лари (из резервного фонда, по распоряжению №727 от 1 мая);
- Минобороны — 2,2 млн лари (на сцену, трибуны и авиашоу);
- Другие ведомства — сотни тысяч лари на мероприятия в регионах.
Главная тенденция, как отмечает «Детектор растрат», — упрощённые закупки:
Хотя у ведомств информация о ежегодном праздновании была заранее, тендеры не проводились. В том числе Минобороны, зная об обязательствах ещё 15 апреля, обратилось за упрощённой закупкой лишь 2 мая.
Траты на 26 мая по годам:
- 2023: 7,7 млн лари
- 2024: 10,1 млн лари
- 2025: уже более 7 млн — и сумма продолжает расти.
«Детектор растрат» также отмечает:
"Все основные мероприятия проводятся без тендера, что означает:
- Экономии бюджета не происходит
- Механизмы контроля слабы
- Решения принимаются вне публичного процесса
• Возникают вопросы: почему больше не проводятся мероприятия на проспекте Руставели?
• Почему не объявляются тендеры, когда времени для планирования достаточно?
• Почему суммы растут с каждым годом?
Эти вопросы риторические и, скорее всего, останутся без ответа. День независимости, к сожалению, и в этом году будет больше похож на шоу за счет бюджета, чем на достойное почтение исторического выбора страны".
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