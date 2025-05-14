

26 мая в Тбилиси прибудут члены подкомитета Европейского парламента по правам человека (DROI)

14.05.2025 11:13





26 мая в Тбилиси прибудут члены подкомитета Европейского парламента по правам человека (DROI). Соответствующая информация размещена на веб-сайте Европейского парламента.



Согласно информации, 19-20 мая члены подкомитета проведут встречи в Женеве, 26 мая – в Грузии, 21 июля в Демократической республике Конго, 15 сентября – в Бангладеш, а 27 октября – в Турции.





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