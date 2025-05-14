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26 мая в Тбилиси прибудут члены подкомитета Европейского парламента по правам человека (DROI)
14.05.2025 11:13
26 мая в Тбилиси прибудут члены подкомитета Европейского парламента по правам человека (DROI). Соответствующая информация размещена на веб-сайте Европейского парламента.
Согласно информации, 19-20 мая члены подкомитета проведут встречи в Женеве, 26 мая – в Грузии, 21 июля в Демократической республике Конго, 15 сентября – в Бангладеш, а 27 октября – в Турции.
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