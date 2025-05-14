

Послы Евросоюза согласовали утверждение 17-го пакета санкций против России

14.05.2025 11:47





Послы Евросоюза согласовали утверждение 17-го пакета санкций против России, - указанную информацию распространяет агентство «Франс-пресс».



По сводкам агентства, мишенью нового пакета акций, который будет утвержден Евросоюзом уже в ближайшие дни, станет «теневой флот» России.



По информации агентства Reuters, санкции будут введены против сотен нефтяных танкеров российского «теневого флота».



Также пакет содержит ограничительные меры в отношении нарушений прав человека, распространения химического оружия и гибридных угроз.





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