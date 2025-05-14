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Послы Евросоюза согласовали утверждение 17-го пакета санкций против России


14.05.2025   11:47


Послы Евросоюза согласовали утверждение 17-го пакета санкций против России, - указанную информацию распространяет агентство «Франс-пресс».

По сводкам агентства, мишенью нового пакета акций, который будет утвержден Евросоюзом уже в ближайшие дни, станет «теневой флот» России.

По информации агентства Reuters, санкции будут введены против сотен нефтяных танкеров российского «теневого флота».

Также пакет содержит ограничительные меры в отношении нарушений прав человека, распространения химического оружия и гибридных угроз.


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