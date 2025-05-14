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Экс-министр обороны Ираклий Окруашвили арестован после отказа платить залог


14.05.2025   14:29


Я не буду вносить залог! Я даже специально снял с себя крест, я пришел на процесс с той атрибутикой, с которой увозят в тюрьму, - заявил на судебном процесс бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.

По его словам, он владеет одним единственным имуществом, которое уже и так было разграблено, и его оценка на сегодняшний день не представляется возможной.

«Я не буду вносить залог! Я даже специально снял с себя крест, я пришел на процесс с той атрибутикой, с которой увозят в тюрьму. Сказать правду? Я - устал»,-заявил Окруашвили.

Суд уже вынес решение об изменении меры пресечения в отношении Ираклия Окруашвили, после чего он был арестован прямо в зале заседаний.

Указанное решение приняла судья Нино Тарашвили, чем удовлетворила ходатайство стороны обвинения.


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