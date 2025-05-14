

Герчинский: Украина переживает неоправданную агрессию, с 2008 года мишенью российской агрессии является и Грузия

14.05.2025 14:31





Украина переживает жестокую, неспровоцированную, неоправданную агрессию, и она защищается. Грузия, разумеется, является мишенью российской агрессии с 2008 года. 20% территории Грузии по-прежнему остаются оккупированы Россией, - указанное заявление перед началом мероприятия «Российская угроза и ее восприятие: по польскому, украинскому и грузинскому опыту», организованного посольством Польши, сделал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По словам посла, России нельзя доверять, поэтому европейские страну должны продолжить совместную работу для того, чтобы сохранить суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран.



«Мы, как Евросоюз, так и страны-члены нашей организации, являемся мишенью России. Чему мы научили, так это тому, что России нельзя доверять, что она осуществляет империалистическую повестку дня, направленную против своих соседей. Вредоносным действиям России, в первую очередь, жестокой, неспровоцированной, неоправданной агрессии против Украины, а также иной гибридной деятельности против ее соседей, необходим надлежащий ответ. Поэтому мы должны продолжать совместную работу для того, что быть сильными и суметь сохранить суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран,» – заявил Герчинский.





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