

Герчинский призвал грузинские власти к сближению с Евросоюзом, а не отдалению от него

14.05.2025 14:37





Мы по-прежнему пытаемся ввести санкции на уровне Евросоюза, и я надеюсь, мы достигнем того момента, когда получим единодушие всех 27 стран-членов организации, - указанное заявление сделал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, в течение последних месяцев в Грузии имеют место запугивания, насилие, жестокость и безнаказанность лиц, осуществивших насилие в отношении активистов.



"Худшее из того, что мы видели в Грузии в течение последних месяцев, это запугивания, насилие, жестокость и полная безнаказанность тех, кто избивал людей на улицах. Именно поэтому мы, как Евросоюз, пытаемся ввести санкции против этих людей. Однако, как я не раз пояснял, для введения санкций на уровне Евросоюза, нам необходимо согласие всех 27 стран-членов организации. Нам необходимо единодушие, и на данном этапе, к сожалению, его нет. Есть страны-члены, которые препятствуют этому. Именно поэтому большинство стран-членов Евросоюза приняло решение о введении двухсторонних санкций, и все больше стран берут в оборот введение санкций против физических лиц, должностных лиц, которые несут ответственность за насилие на улицах Тбилиси и других грузинских городов. В то же время, Мы по-прежнему пытаемся ввести санкции на уровне Евросоюза, и я надеюсь, мы достигнем того момента, когда получим единодушие всех 27 стран-членов организации," – заявил посол Евросоюза.



По его словам, вступление в Евросоюз было желанием, заявленным именно властями "Грузинской мечты", и соответствующая заявка была внесена в 2022 году. Герчинский призвал грузинские власти к сближению с Евросоюзом, а не отдалению от него.





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