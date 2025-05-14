

Артур Гебаль: Мы поддерживаем народ, но мы также должны ответить на репрессии, которые имеют место в Грузии

14.05.2025 14:42





«Я могу подтвердить санкции, введенные в отношении восьми лиц. Это решение было принято с учетом того, что в Грузии был ряд репрессий, которые были подтверждены. В основном мы ввели ограничительные меры в отношении тех лиц, которые, как мы понимаем, стоят за этими репрессиями», — заявил глава посольства Польши Артур Гебаль.



По его словам, Польша не изолирована в этом отношении, и есть много других стран, в том числе входящих в Европейский союз, которые предприняли аналогичный шаг.



«Польша присоединяется к этим странам. Эти санкции направлены против людей, которые несут прямую ответственность за репрессии. Могут ли эти санкции быть расширены? Конечно, все зависит от ситуации в Грузии. Если что-то подобное повторится, то да, нам нужно это рассмотреть. Как публично заявил мой министр, мы понимаем, что это не выбор грузинского народа, и мы не против грузинского народа. Мы поддерживаем грузинский народ, суверенитет и европейскую перспективу Грузии, но мы также должны ответить на репрессии, которые имели место в Грузии. Это причина санкций», — заявил Гебаль.







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