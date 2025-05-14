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Замглавы МИД Грузии: Грузия продолжает сотрудничать с Советом Европы по ряду важных направлений
14.05.2025 15:15
«Участие Грузии в министерской встрече Совета Европы подчеркивает, что страна продолжает сотрудничать с Советом Европы по ряду важных направлений», — заявил заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.
По его словам, на сегодняшней встрече будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе результаты реализации Декларации Рейкьявикского саммита, содержащей важные положения относительно Грузии.
«Сегодня откроется министериал Совета Европы. Каждый год это важное мероприятие, в котором участвует Грузия. Как вы знаете, Совет Европы является важной организацией для Грузии, в первую очередь, это касается мирного урегулирования конфликта и вопросов, связанных с оккупированными территориями Грузии. В Совете Европы есть ряд инструментов, в рамках которых обсуждаются оккупированные территории Грузии, будь то Европейский суд, Комитет министров и т. д. Сегодняшний министериал важен в том смысле, что будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе результаты выполнения Декларации Рейкьявикского саммита, в которой также содержатся важные ноты, касающиеся Грузии. Сегодняшний саммит и участие в нем — это еще раз подчеркивает, что Грузия продолжает сотрудничать с Советом Европы по ряду важных направлений», — заявил Лаша Дарсалия.
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