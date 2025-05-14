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Омбудсмен призывает к пересмотру решений о пожизненном заключении, вынесенных до 2012 года
14.05.2025 15:51
«Стандарт доказательства в решениях о пожизненном заключении, вынесенных до 2012 года, существенно низок, мы рекомендуем пересмотреть эти решения», — заявил Народный защитник Леван Иоселиани в программе «Актуальная тема — с Макой Цинцадзе» на Первом канале Грузии.
Как отметил Иоселиани, аппарат Народного защитника изучил все решения, принятые до 2012 года, и представит отчет в соответствующие органы.
«В рамках этого доклада мы даем дополнительные рекомендации по пересмотру приговоров, вынесенных этим людям, поскольку я понимаю, что были совершены тяжкие преступления, но если бы эти люди совершили аналогичное преступление сегодня, в большинстве случаев они, вероятно, не были бы приговорены к пожизненному заключению», — заявил Иоселиани.
По его словам, есть один случай, когда личное дело заключенного исчезло, было утеряно и не существует.
«Мы имеем дело с таким случаем. Поэтому я думаю, что это требует более системного внимания и интереса к судьбе этих людей. Я понимаю, что они совершили тяжкое преступление, но если 18-19-летний человек совершил тяжкое преступление, а сегодня он 45-летний мужчина, который все это время жил и провел в учреждении и не получил ни одного замечания, я думаю, что государство не должно быть заинтересовано в возмездии. Цель наказания не в том, чтобы возмездие. Цель наказания — подготовить человека, восстановить справедливость, предотвратить эту опасность, а затем ресоциализировать его. Если человек больше не представляет угрозы, нет смысла ему находиться в тюрьме», — заявил Иоселиани.
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