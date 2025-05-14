

Представители ЕНД встретились в Вашингтоне с конгрессменом Стивом Коэном

14.05.2025 16:11





Председатель партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава и генеральный секретарь партии Петре Цискаришвили встретились с конгрессменом Стивом Коэном. На встрече присутствовал Николоз Саакашвили, сын бывшего президента Михаила Саакашвили, который находится в США в составе делегации «Национального движения».



По данным пресс-службы партии, делегация «Единого национального движения» второй день находится с официальным визитом в США, где проводит встречи на высоком уровне с конгрессменами и сенаторами.



«Помимо встречи с конгрессменом Стивом Коэном в Палате представителей, у нас сегодня также много встреч в Сенате, верхней палате Конгресса, для того, чтобы максимально мобилизовать и способствовать принятию «MEGOBARI акта» уже в Сенате, после чего «MEGOBARI акт» будет передан на подпись президенту Дональду Трампу, который обязательно его подпишет, и таким образом он вступит в силу, а персональные санкции будут введены как в отношении Иванишвили, так и его сторонников. Вместо того чтобы «MEGOBARI акт» стал возможностью для нашей страны получить множество преимуществ, США вынуждены применять персональные санкции против Иванишвили и российских торговцев влиянием в Грузии. Мы должны все это завершить, и я уверена, что совместными усилиями мы это завершим, и страна вернется на нормальный, прозападный, проамериканский, проевропейский путь развития, и с этого момента везде здесь, в Сенате, в Конгрессе, в Госдепартаменте, в любом ведомстве Евросоюза, будут открыты все пути для того, чтобы Грузия стала гордым и полноправным членом цивилизованного, успешного свободного мира», — заявила Тина Бокучава.







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