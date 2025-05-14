

Власти Грузии сняли кандидатуру Зураба Пололикашвили на замещение должности генсека UNWTO

14.05.2025 16:43





Правительство Грузии собственным решением сняло кандидатуру Зураба Пололикашвили на замещение должности генерального секретаря Всемирной организации туризма ООН.



Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в Администрации правительства Грузии, изначально на указанную должность была представлена именно кандидатура Зураба Пололикашвили. однако позднее правительство изменило свое решение.



Вместе с тем, по информации администрации, на указанную должность правительство Грузии поддержит кандидатуру, представленную ОАЭ.



«На должность генерального секретаря Всемирной организации туризма ООН правительством Грузии была представлена именно кандидатура Зураба Пололикашвили, однако позднее, по решению последнего, она была отозвана.



Спекуляцией являются комментарии о том, что кандидатура Пололикашвили была снята в пользу другого кандидата. Здесь же подтверждаем, что на указанную должность правительство Грузии поддержит кандидатуру, представленную ОАЭ», - говорится в заявлении Администрации правительства Грузии.





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