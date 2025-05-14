

Парламент «Грузинской мечты» готовит ответ на американский «Акт MEGOBARI»

14.05.2025 16:47









Парламент Грузии подготовил заявление относительно «MEGOBARI акта», принятого Палатой представителей США.



Заявление было представлено Комитету по внешним связям спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.



Согласно заявлению, т.н. «MEGOBARI акту» отражает враждебный настрой по отношению к Грузии, грузинскому народу и правительству страны, а также содержит многочисленные фактические ошибки и логические противоречия.



Кроме того, согласно заявлению, парламент Грузии выражает готовность сотрудничать с Конгрессом США по всем вопросам, которые могут способствовать улучшению отношений между Грузией и США.



«Так называемый «MEGOBARI акт» основан на трех основных ложных утверждениях: а) в Грузии наблюдается значительный откат от демократии;



б) Отмечено блокирование евроатлантической интеграции со стороны правительства Грузии;



в) Грузия устанавливает неподобающие связи с «Россией, Китаем и другими авторитарными режимами» (позже было уточнено, что под «другим авторитарным режимом» подразумевается Иран)», — говорится в заявлении.



В заявлении приводятся аргументы относительно ошибок, допущенных в содержании «MEGOBARI акта».



«По оценке парламента Грузии, жесткое, несправедливое отношение к стране и двойные стандарты могут быть вызваны только одним — «Глубинное государство» не могло простить Грузии невыполнение требования, выдвинутого представителем «Глубинного государства» во время встреч с высокопоставленными должностными лицами правительства, об «открытии второго фронта».



Парламент Грузии выражает надежду, что новая администрация Соединенных Штатов Америки успешно ослабит «Глубинное государство», в результате чего Конгресс США вернет себе былую славу и имя, которые он заслужил за 200 лет деятельности.



Парламент Грузии выражает готовность сотрудничать с Конгрессом США по всем вопросам, которые могут способствовать улучшению отношений между Грузией и США», — говорится в заявлении, подготовленном парламентом Грузии.







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