

Парламент Грузии: В т.н. «MEGOBARI акт» читается враждебный настрой по отношению к Грузии, грузинскому народу и правительству

14.05.2025 17:34





«Так называемый «MEGOBARI акт» основан на трех основных ложных утверждениях», — говорится в заявлении парламента Грузии по «MEGOBARI акту», который парламент принял на сегодняшнем пленарном заседании 87 голосами против, но никто не голосовал против.



Согласно заявлению парламента Грузии, данный акт, на первый взгляд, демонстрирует враждебный настрой по отношению к Грузии, грузинскому народу и грузинскому правительству.



«5 мая 2025 года Палата представителей США приняла так называемый «MEGOBARI акт», который по своей сути является крайне враждебным актом по отношению к Грузии, грузинскому народу и его избранному правительству, включая парламент Грузии.



«Так называемый «MEGOBARI акт» основан на трех основных ложных утверждениях: а) в Грузии наблюдается значительный откат от демократии;



б) Отмечено блокирование евроатлантической интеграции со стороны правительства Грузии;



в) Грузия устанавливает неподобающие связи с «Россией, Китаем и другими авторитарными режимами» (позже было уточнено, что под «другим авторитарным режимом» подразумевается Иран)», — говорится в заявлении.



Так называемый «MEGOBARI акт не требует специального анализа, поскольку на первый взгляд в нем читается враждебный настрой по отношению к Грузии, грузинскому народу и правительству, не говоря уже о том, что этот акт технически несовершенен и содержит многочисленные фактические ошибки и логические противоречия», — говорится в заявлении, принятом парламентом Грузии.







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