

Самхарадзе: Грузия не будет иметь дипотношений с РФ, пока та не выведет войска с ооккупированных территорий

14.05.2025 17:40





«У нас не будет дипломатических и политических отношений с Россией до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с оккупированных территорий Грузии и не признает территориальную целостность Грузии. Это красная линия», — заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.



По его словам, касательно торгово-экономических и гуманитарных отношений, в интересах Грузии иметь как можно больше возможностей для торговли с разными странами мира.



«У нас очень твердая, заявленная позиция в отношении России, которая не изменится ни при каких обстоятельствах. У нас не будет дипломатических и политических отношений с Россией, пока Россия не выведет свои войска с оккупированных территорий Грузии и не признает территориальную целостность Грузии. Это позиция, которая у нас была раньше, есть сейчас и будет, пока наша партия у власти. Это красная линия для нас. Что касается торгово-экономических и гуманитарных отношений, то в интересах Грузии иметь как можно больше возможностей для торговли с разными странами мира, хотя это не исключает возможности не иметь политических и дипломатических отношений с Россией. Давайте посмотрим на многие страны, которые в настоящее время находятся в конфликте с Россией, они также поддерживают торговые отношения, и никто не разрывал дипломатические отношения с Россией. Обвинять нас в этом — лицемерие и ничего больше», — заявил Николоз Самхарадзе.







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