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Европейский совет начал процесс создания специального трибунала для РФ


14.05.2025   18:24


Комитет министров Совета Европы начал процесс создания специального трибунала по преступлениям России в войне против Украины. указанную информацию распространяет пресс-служба Совета Европы.

По сводкам пресс-службы, указанное решение было принято сегодня, на встрече в Люксембурге.

«Комитет министров Совета Европы на сегодняшнем заседании подтвердил непоколебимую поддержку Украине на пути справедливости и реконструкции, началом процесса специального трибунала по преступлениям агрессии», - говорится в заявлении.

Также, по заявлению Совета Европы, на ежегодной встрече министры поручили председателю Алену Берсе, взять на себя руководство процессом трибунала, при согласовании с Украиной.

«Министры приветствовали усилия по достижению соглашения по созданию комиссии, согласно искам Украины, и в очередной раз подтвердили свое решение по обеспечению возвращения незаконно перевезенных или незаконно депортированных РФ украинских детей. Они также подчеркнули, необходимость усиления поддержки Украины», - говорится в заявлении.


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