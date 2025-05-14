

«Грузинская мечта» считает бессмысленной «излишнюю активность» по вопросу вступления в НАТО

14.05.2025 18:26





Новая администрация США и НАТО даже в среднесрочной перспективе считают интеграцию Украины и Грузии в указанный альянс нереальной. В таких условиях излишняя активность со стороны Грузии лишена смысла, - об этом говорится в заявлении однопартийного нелегитимного парламента Грузии, которое законодательный орган Грузии принял в ответ на »Акт MEGOBARI“, поддержанный Конгрессом США.



Именно в указанном контексте в заявлении парламента Грузии говорится о том, что обвинение грузинских властей »в блокировке евроатлантической интеграции Грузии» является безосновательным.



В заявлении также говорится о том, что на пути европейской интеграции Грузия встретилась с определенными искусственными барьерами.



«В 2017 году именно действующие власти внесли поправку в Конституцию, согласно которой задачей властей была обозначена интеграция в евроатлантические структуры, которую в то время не поддержала ни одна из оппозиционных партий, входивших в состав парламента.



Грузия всегда заявляла о своем полном желании к евроатлантической интеграции, но в ответ получала лишь сдержанную позицию от партнеров. Это значит, что искусственные препятствия на этом пути создавала не Грузия, а страны-партнеры. Невзирая, на такое отношение, все достижения на этом пути, были достигнуты действующими властями », -говорится в заявлении парламента.





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