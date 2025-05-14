

Глава МИД: Для нас важно, чтобы наши партнеры имели правильную информацию о Грузии

14.05.2025 19:22





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела в Люксембурге двусторонние встречи с министрами иностранных дел Венгрии, Лихтенштейна и Сербии в рамках министерской встречи Совета Европы.



Как отметила Бочоришвили, важно иметь тесные отношения с партнерами, чтобы они имели правильную информацию о Грузии.



«Такие форматы всегда предоставляют хорошую возможность для двусторонних встреч с коллегами-министрами, и, конечно, я воспользовалась этой возможностью и в этом случае. У меня было много встреч с коллегами. Для нас важно иметь тесные партнерские отношения между странами-членами ЕС, нашими партнерами и членами Совета Европы, и максимально стараться, чтобы о Грузии было правильное мнение, правильная информация и мы строили наши международные отношения, исходя из наших национальных интересов», — отметила Мака Бочоришвили.







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