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Александр Маисурадзе назначен заместителем министра юстиции
14.05.2025 19:24
Александр Маисурадзе назначен заместителем министра юстиции.
Александр Маисурадзе по профессии юрист. Имеет многолетний опыт работы на государственной службе.
До назначения на должность заместителя министра юстиции он занимал должность начальника Директората безопасности Службы внешней разведки Грузии.
Лолжности заместителей министра юстиции также занимают Мераб Турава, Георгий Дгебуадзе и Бека Дзамашвили, а Лаша Маградзе назначен первым заместителем министра.
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