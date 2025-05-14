

Саакашвили: Диктатура обязательно падет, и Грузия станет свободной

14.05.2025 19:28





«Марионетка Иванишвили Кобахидзе, оказывается не понимает, почему США не принимает его так называемое правительство и не снимает санкции. Хочу напомнить всем — именно эти люди погубили грандиозный проект Trump Tower в Батуми и назвали Трампа «мошенником»» — об этом говорится в посте Михаила Саакашвили в Facebook.



Саакашвили утверждает, что диктатура обязательно падет, и Грузия станет свободной.



«Марионетка Иванишвили Кобахидзе, оказывается, не понимает, почему США не принимает его так называемое правительство и не снимает санкции». Хочу напомнить всем — это те самые люди, которые погубили грандиозный проект Trump Tower в Батуми и назвали Трампа «мошенником».



Это та банда, которая остановила американскую программу учителей и лишила сотни тысяч грузинских детей возможности изучать язык.



Это группа, которая изгнала американцев из порта Анаклия и вместо них ввела китайцев.



Это те же негодяи, которые обвинили во вторжении России в Грузию американцев, которые фактически спасли нашу государственность в 2008 году, и они планируют отдать меня под суд по обвинению, что я якобы американский агент.



Это группа больных людей, которые считают всю Грузию дураками и называют американскую финансовую помощь, которая построила дома для беженцев, защитила Грузию от мирового экономического кризиса и не дала России полностью ее поглотить, деньгами, выделенными на спасение Саакашвили.



Это предатели, которые исполняют все желания извечных врагов Америки: России, Китая и Ирана.



Это диктатура, которая несправедливо сажает в тюрьму политических оппонентов, включая единственного личного друга Дональда Трампа на постсоветском пространстве, в то время как сотни тысяч грузин бежали через мексиканскую границу в Америку и имеют наглость обвинять в этом Америку.



Диктатура обязательно падет, Грузия станет свободной и будет такой, какой она была при мне — главном друге Америки!» - пишет Михаил Саакашвили.





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