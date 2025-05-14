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Конгрессмен Уилсон: предъявление требований президенту Трампу — неприличие и дерзость


14.05.2025   20:14


Конгрессмен Джо Уилсон, реагируя на открытое письмо премьера Грузии Ираклия Кобахидзе президенту и вице-президенту США, пишет в Х, что предъявление требований президенту Трампу — непристойность и дерзость со стороны представителя «Грузинской мечты».

Он назвал партию олигарха «преступной кликой» Иванишвили, которая незаконно захватила власть в Грузии в октябре 2024 года, «вопреки воле свободолюбивого грузинского народа» и:

• ежедневно распространяет антиамериканскую пропаганду;
• обвинила президента Трампа в коррупции;
• прогнала американские компании в пользу Китайской народной партии;
• стремится к углублению связей с террористическим режимом в Иране;
• запретила оппозицию;
• избила и посадила в тюрьму невинных людей.

Выдвижение требований президенту Трампу неприличие и дерзость», — пишет Уилсон.


Источник: SOVA
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