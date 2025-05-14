

Конгрессмен Уилсон: предъявление требований президенту Трампу — неприличие и дерзость

14.05.2025 20:14





Конгрессмен Джо Уилсон, реагируя на открытое письмо премьера Грузии Ираклия Кобахидзе президенту и вице-президенту США, пишет в Х, что предъявление требований президенту Трампу — непристойность и дерзость со стороны представителя «Грузинской мечты».



Он назвал партию олигарха «преступной кликой» Иванишвили, которая незаконно захватила власть в Грузии в октябре 2024 года, «вопреки воле свободолюбивого грузинского народа» и:



• ежедневно распространяет антиамериканскую пропаганду;

• обвинила президента Трампа в коррупции;

• прогнала американские компании в пользу Китайской народной партии;

• стремится к углублению связей с террористическим режимом в Иране;

• запретила оппозицию;

• избила и посадила в тюрьму невинных людей.



Выдвижение требований президенту Трампу неприличие и дерзость», — пишет Уилсон.



Источник: SOVA

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