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Конгрессмен Уилсон: предъявление требований президенту Трампу — неприличие и дерзость
14.05.2025 20:14
Конгрессмен Джо Уилсон, реагируя на открытое письмо премьера Грузии Ираклия Кобахидзе президенту и вице-президенту США, пишет в Х, что предъявление требований президенту Трампу — непристойность и дерзость со стороны представителя «Грузинской мечты».
Он назвал партию олигарха «преступной кликой» Иванишвили, которая незаконно захватила власть в Грузии в октябре 2024 года, «вопреки воле свободолюбивого грузинского народа» и:
• ежедневно распространяет антиамериканскую пропаганду;
• обвинила президента Трампа в коррупции;
• прогнала американские компании в пользу Китайской народной партии;
• стремится к углублению связей с террористическим режимом в Иране;
• запретила оппозицию;
• избила и посадила в тюрьму невинных людей.
Выдвижение требований президенту Трампу неприличие и дерзость», — пишет Уилсон.
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