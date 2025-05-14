

Георгий Мурванидзе назначен исполняющим обязанности мэра Батуми

14.05.2025 21:10





Георгий Мурванидзе назначен исполняющим обязанности мэра Батуми 14 мая после того, как вчера Арчил Чиковани подал в отставку с поста мэра. Ранее Мурванидзе занимал должность заместителя начальника Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.



В 2004-2005 годах Мурванидзе работал следователем Батумской районной прокуратуры, а в 2005-2006 годах — старшим следователем следственного отдела прокуратуры Аджарии. С 2007 года продолжил работу на должности помощника заместителя начальника Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. В 2007-2014 годах он был начальником Аджарского регионального Департамента экспертизы, а с 2014 года по сей день — заместителем начальника бюро и начальником Департамента криминалистической экспертизы.



Недавно в правительстве «Грузинской мечты» произошел ряд изменений, в том числе в правительстве Аджарии. Несколько недель назад Торнике Рижвадзе подал в отставку с поста главы правительства Аджарии. Его заменил Сулхан Тамазашвили, высокопоставленный офицер полиции, на которого Великобританией были наложены санкции.





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