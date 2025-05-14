

Бочоришвили: Грузия всегда была, есть и будет частью Европы

14.05.2025 22:00





Грузия всегда была, есть и будет частью Европы и одной из главных хранителей тех европейских ценностей, на которых стоит сегодняшняя Европа,- указанное заявление в Люксембурге в беседе с журналистами сделала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По ее словам, в регионе Грузия является надежным партнером Европы и западных стран, указанные отношения нужно беречь.



«Евроинтеграция является не только главным внешнеполитическим направлением Грузии, которое отражено в Конституции страны, это наше историческое и национальное стремление к членству в европейской семье. Грузия всегда была, есть и будет частью Европы, одной из главных хранителей тех европейских ценностей, на которых стоит сегодняшняя Европа. Исходя из этого, любые спекуляции и ложные нарративы, которые сами создают, а далее сами крутят в отношении Грузии, в конечном счете хорошо проявляются, и станут видны еще больше, доказав, что не приносят вообще ничего, выстроены на лжи. Грузия - страна, которая не раз доказывала свою приверженность тем принципам и ценностям, на которых стоит современная Европа, не раз доказывала, что Грузия является надежным партнером западных стран в регионе. Исходя из этого, указанные отношения надо беречь. Только мы не сможем их беречь, нужна и вторая сторона, мы должны видеть то же отношение, какое мы проявляем в отношении наших западных партнеров»,- отметила Бочоришвили.



По ее же словам, зачастую, процессы, происходящие в Грузии, оцениваются по двойным стандартам.



«Жаль, что, когда мы говорим о национальных интересах нашей страны, ее суверенитете, очень часть со стороны разных акторов мы слышим циркуляцию противоположным мнений и оценку указанных событий по двойным стандартам. Запрет партий не является чуждым ни для одной европейской страны. Когда мы наблюдаем за запретом партий, разные страны говорят, что руководствуются национальными интересами, это является оправданием для них. Когда у нас имеются оправданные основания говорить о том, чтобы указанная практика была применена и в Грузии, некоторые из акторов используют указанный вопрос против национальных интересов Грузии»,- отметила Бочоришвили.



По ее словам, среди руководства стран-членов Евросоюза есть и здравая мысль, которая, зачастую, перекрывается ложными нарративами и позициями, вредящими имиджу Грузии.





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