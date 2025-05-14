

«Грузия начала развод с ЕС» - глава МИД Люксембурга

14.05.2025 22:49





Когда мы решили, что у Грузии должно быть европейское будущее, мы сказали: «Давайте начнем медовый месяц». Они инициировали бракоразводный процесс, сообщил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.



По его словам, если Грузия пойдет по неверному пути, она еще больше отдалится от своего европейского будущего.



«Я очень откровенно сказал грузинской стороне, что это одно из моих самых больших разочарований. Когда мы решили, что у Грузии должно быть европейское будущее, они решили отступить. Это сложно, потому что это касается журналистов, людей, меньшинств. Это все, что они говорили в течение месяцев и лет, что они хотели стать ближе к Европе. В тот день, когда мы сказали, давайте начнем медовый месяц, они начали процедуру развода. Так что это сложно. Мы должны быть честны с ними, что если они пойдут не тем путем, они отдалятся от европейского будущего еще дальше. Это моя личная позиция», — сказал Ксавье Батель.







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