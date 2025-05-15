

Ираклий Хмаладзе назначен заместителем министра юстиции

15.05.2025 10:55





Ираклий Хмаладзе назначен заместителем министра юстиции. Информацию об этом распротраняет Министерство юстиции Грузии.



«Ираклий Хмаладзе по профессии юрист. Имеет многолетний опыт работы на государственной службе. До назначения на должность заместителя министра юстиции занимал пост вице-мэра Тбилиси», — говорится в информации.





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