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Лидеры ЕНД встретились в Вашингтоне с конгрессменом Джо Уилсоном
15.05.2025 11:58
Председатель партии «Единство — Национальное движение» Тина Бокучава и генеральный секретарь партии Петре Цискаришвили встретились с конгрессменом Джо Уилсоном.
По данным партии, делегация «Единства — Национального движения» продолжает официальный визит в Вашингтон, где лидеры партии проводят двусторонние встречи в Конгрессе и Сенате.
«Мы продолжаем встречаться в Вашингтоне. Помимо Конгресса и Сената, мы также встречались с представителями аналитического центра на самом высоком уровне, где напрямую формируется американская политика. У нас также запланирована встреча в Госдепартаменте.
В то время как Иванишвили делает все, чтобы убрать Грузию из международной повестки дня, мы не пожалеем усилий, чтобы Грузия снова оказалась в международной повестке дня, в американской повестке дня, отношения с которой принесут Грузии большие выгоды, будь то свободная торговля, безвизовый режим и т. д.»,- заявила лидер партии Тина Бокучава.
По ее словам, у Иванишвили, сотрудничающего с Россией, Ираном и Китаем, нет шансов восстановить отношения с администрацией Дональда Трампа, — заявила Тина Бокучава.
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