

Цискаришвили: «Акт MEGOBARI» обязательно примет и Сенат, и подпишет президент Трамп

15.05.2025 12:38





«Акт MEGOBARI» принят в Конгрессе, обязательно будет принят Сенатом, и президент Трамп его подпишет, потому что это действительно акт дружбы, выражающий поддержку грузинскому народу, Грузии, - об этом заявил генеральный секретарь «Единства - Национального движения» Петре Цискаришвили.



По словам Петре Цискаришвили, открытые письма и ресурсы, которые тратит «Грузинская мечта», напрасны.



«Самозваный режим считает, что 28 ноября, когда Кобахидзе сделал заявление касательно приостановки евроинтеграции, США этого не заметили или не обратили внимания. Могут продолжать партнерские отношения с Соединенными Штатами, что само по себе абсурд и немыслимая реальность, так как Европа, Евросоюз и Соединенные Штаты - это часть единого пространства ценностей, соответственно, когда ты прекратил отношения с Европой и больше не хочешь евроинтеграцию, ты прекратил отношения и с США. Исходя из этого, эти открытые письма и весь ресурс, который тратит «Мечта», это все напрасно, «Акт MEGOBARI» принят в Конгрессе, его обязательно примет и Сенат, и подпишет президент Трамп, поскольку это децствительно акт дружбы, который выражает поддержку грузинскому народу, Грузии, и, конечно же, введение санкций против тех людей, которые мешают развитию и укреплению демократии», - заявил Цискаришвили.



Как говорится в распространенной партией информации, делегация «Единства - Национального движения» продолжает официальный визит в Вашингтон, где лидеры партии проводят двусторонние встречи в Конгрессе и Сенате.





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