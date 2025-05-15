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Кавелашвили примет участие в инаугурации Папы Римского Лео XIV
15.05.2025 13:29
Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с делегацией примет участие в церемонии инаугурации нового Папы Римского Лео XIV в Ватикане 18 мая.
Новый Папа был избран на конклаве 8 мая. Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево выбрал себе имя Лео XIV.
Папа Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Согласно завещанию, понтифик был похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
Михаил Кавелашвили также присутствовал на похоронах Папы Франциска в Ватикане.
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