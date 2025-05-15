Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Португалию призывают не допустить «Грузинскую мечту» к участию в 32-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ


15.05.2025   14:42


Главы и члены делегаций США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ призывают Португалию не допустить «Грузинскую мечту» к участию в 32-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая пройдет в Порту с 29 июня по 3 июля.

В письме, распространенном Хельсинкской комиссией, депутаты из разных стран пишут, что предоставление членам правительства «Грузинской мечты» права участвовать в престижной сессии ОБСЕ легитимизирует их репрессивное правление и дает им платформу, которой они не заслуживают.

«Я призываю ваше правительство отказать в выдаче виз или иным образом помешать членам правительства «Грузинской мечты» принять участие в этом важном мероприятии». Правительство «Грузинской мечты» систематически разрушает демократию в Грузии, занимаясь масштабными фальсификациями выборов, жестоко подавляя мирные протесты и заключая в тюрьму журналистов и гражданских активистов, выступающих против его авторитарного правления. «Их действия противоречат демократическим ценностям, которые Португалия и Парламентская ассамблея ОБСЕ стремятся поддерживать и защищать», — говорится в письме.

Письмо подписали около 30 членов национальных делегаций в ПА ОБСЕ из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Швеции.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна