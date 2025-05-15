

Португалию призывают не допустить «Грузинскую мечту» к участию в 32-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ

15.05.2025 14:42





Главы и члены делегаций США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ призывают Португалию не допустить «Грузинскую мечту» к участию в 32-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая пройдет в Порту с 29 июня по 3 июля.



В письме, распространенном Хельсинкской комиссией, депутаты из разных стран пишут, что предоставление членам правительства «Грузинской мечты» права участвовать в престижной сессии ОБСЕ легитимизирует их репрессивное правление и дает им платформу, которой они не заслуживают.



«Я призываю ваше правительство отказать в выдаче виз или иным образом помешать членам правительства «Грузинской мечты» принять участие в этом важном мероприятии». Правительство «Грузинской мечты» систематически разрушает демократию в Грузии, занимаясь масштабными фальсификациями выборов, жестоко подавляя мирные протесты и заключая в тюрьму журналистов и гражданских активистов, выступающих против его авторитарного правления. «Их действия противоречат демократическим ценностям, которые Португалия и Парламентская ассамблея ОБСЕ стремятся поддерживать и защищать», — говорится в письме.



Письмо подписали около 30 членов национальных делегаций в ПА ОБСЕ из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Швеции.





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