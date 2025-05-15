

Саломе Зурабишвили: Нападки на Германию, посла ЕС и других совершенно неприемлемы

15.05.2025 15:31





Нападки на Германию, посла ЕС и других совершенно неприемлемы. Это еще больше углубляет нашу изоляцию, которая, как видно, является целью этой власти, - заявила на брифинге пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Она отметила, что «Платформа сопротивления» выражает обеспокоенность, когда дело касается риторики, используемой «Грузинской мечтой» в отношении партнеров, в первую очередь Германии.



«Сегодня мы услышали очень резкую реакцию от новой немецкой администрации о том, как они смотрят на то, что их посол, который представляет политику Германии в этой стране, был оскорблен этим правительством. Эти нападки на Германию, непосредственно как на страну и ее представителя, нападки на посла ЕС и других, совершенно неприемлемы. Это еще больше углубляет нашу изоляцию, которая, как видно, является целью этой власти», - отметила Зурабишвили.





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