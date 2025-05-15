

Кобахидзе: Письмо Джо Уилсона в ОБСЕ представляет собой типичный советский подход

15.05.2025 15:32





«Письмо Джо Уилсона в ОБСЕ представляет собой типичный советский подход, который не под стать США и Европе», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста относительно письма, соавтором которого является Джо Уилсон, в Парламентскую ассамблею ОБСЕ.



Премьер-министр выразил надежду, что эти подходы изменятся, и отметил, что в первую очередь США и Европе важно изменить подобные советские подходы.



«Это типично советский подход. Если посмотреть на Джо Уилсона, то он также напоминает характер секретаря ЦК. Это типично советские подходы, которые не под стать США и Европе. Мы знали другую Европу, еще в конце прошлого века. Мы знали другие Соединенные Штаты Америки, не те, которые олицетворяет Джо Уилсон. Надеюсь, все это изменится, и это, прежде всего, важно для самих США и Европы, чтобы вместо таких советских установок установились здоровые установки», — отметил премьер.







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