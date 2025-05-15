

Кобахидзе: Грузия готова к перезагрузке отношений и находится в режиме ожидания

15.05.2025 15:37





Мы вновь выражаем готовность к перезагрузке отношений и находимся в режиме ожидания, посмотрим, какие шаги предпримет американская администрация», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста относительно заявления, принятого парламентом в ответ на «MEGOBARI act».



По словам главы правительства, это очень важный акт.



«Я очень рад, что подобный проект инициирован в парламенте, и здесь также отражена наша позиция. Мы в очередной раз выражаем готовность к перезагрузке отношений. Мы к этому абсолютно готовы и находимся в режиме ожидания, посмотрим, какие шаги предпримет американская администрация», — заявил премьер.



14 мая парламент Грузии принял заявление по поводу «Акта MEGOBARI ».





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