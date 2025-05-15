

Кобахидзе: Мы надеемся, что администрация Трампа окажется сильнее «Deep State»

15.05.2025 15:48





«Мы надеемся, что администрация Трампа окажется сильнее «Deep State», ослабит «Глубинное государство». В этом случае, я думаю, что новой администрацией будут предприняты очень конкретные встречные шаги, и мы будем к этому готовы», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, американской стороне сделаны вполне конкретные предложения и есть полная готовность к перезагрузке отношений.



«У нас есть предложение американской стороне, мы это предложение озвучивали много раз, у нас была коммуникация, в том числе и публичные заявления, которые я делал раньше, о том, что мы полностью готовы к перезагрузке отношений и ждем ответных шагов. По сути, в моем открытом письме было озвучено по сути то же самое сообщение. Мы ждем ответных шагов, грузинское общество тоже этого ждет. Если ответных шагов не будет, это будет верным признаком того, что «Deep State» сохраняет свое преимущество над новой администрацией, что будет очень прискорбно, хотя у нас оптимистичные ожидания. Мы надеемся, что администрация Трампа окажется сильнее «Deep State», ослабит «Deep State», в этом случае, я думаю, что со стороны новой администрации будут предприняты очень конкретные шаги, мы будем к этому готовы», — заявил Ираклий Кобахидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





