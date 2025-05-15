

Парламент в первом чтении принял законопроект об обязательном преподавании грузинского языка в ВУЗах

15.05.2025 16:35





Парламент Грузии 79 голосами «за» и 0 «против» принял в первом чтении законопроект об обязательном преподавании грузинского языка в высших учебных заведениях.



Согласно законопроекту, студенты, поступающие в высшие учебные заведения на государственные образовательные программы: бакалавриат, интегрированный бакалавриат переподготовки учителей и магистратура, интегрированная магистратура по ветеринарии и аспирантура по лечебно-стоматологическому направлению, должны будут пройти 2,5-годичный специальный курс по государственному языку.



Министерство образования утвердит правила прохождения специального курса по государственному языку до 1 сентября. Закон не будет распространяться на тех, кто был принят в вуз до 1 августа. Статья, предусматривающая обязательное прохождение специального курса по государственному языку, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.



«В последние десятилетия часто говорят о том, что уровень знания государственного языка среди студентов очень низкий. Это подтверждается как внутренними, так и внешними исследованиями. Это даже нашло отражение в «Стратегии государственного языка», утвержденной в 2021 году.



В этом документе отмечено, что «низкий уровень грамотности и отсутствие практических курсов грузинского языка во всех высших учебных заведениях (кроме специализированных факультетов) не могут обеспечить закрепление и развитие знаний, полученных при поступлении у студентов высших учебных заведений», — говорится в пояснительной записи.





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